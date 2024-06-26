Донской район возглавил рейтинг по темпам подорожания новостроек в Москве

В мае 2024 года столичные новостройки заметнее всего подорожали в Донском районе. Резкий рост цен связан с изменением структуры предложения В мае 2024 года Донской район занял первое место в рейтинге локаций Старой Москвы по темпам роста цен в новостройках за год.