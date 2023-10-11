Российские ученые разработали метод восстановления нервов

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали инновационный метод замещения дефектов периферических нервных волокон с использованием композитных волокон на основе хитозана и углеродных нанотрубок.
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