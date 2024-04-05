Автоэксперт объяснил непопулярность автомобилей Infiniti на «вторичке»

Автомобили марки Infiniti не пользуются популярностью на вторичном рынке в России из-за традиционного и визуально неактуального дизайна, литражных моторов, проблем с коррозионной стойкостью и по другим причинам.
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