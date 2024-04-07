Заместитель премьера Госсовета КНР провел переговоры с министром финансов США

Гуанчжоу, 6 апреля /Синьхуа/ -- Заместитель премьера Госсовета КНР, представитель китайской стороны, возглавляющий китайско-американские торгово-экономические связи Хэ Лифэн в пятницу и субботу провел несколько раундов переговоров с министром финансов США Джанет Йеллен в городе Гуанчжоу на юге Китая.
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