Эрдоган заявил Лукашенко об условии для остановки конфликта на Украине

Для этого необходима «прочная мирная основа» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что конфликт на Украине можно остановить при наличии «прочной мирной основы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии