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Республика Марий Эл планирует стать центром этнотуризма на Волге

Республика Марий Эл планирует стать центром этнотуризма на Волге

Правительство Марий Эл разработало проект комплексного развития туристической инфраструктуры «Центр этнотуризма на Волге», который вошел в окружную инициативу Волжского федерального округа «Волжское путешествие».

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