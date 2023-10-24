Республика Марий Эл планирует стать центром этнотуризма на Волге

Правительство Марий Эл разработало проект комплексного развития туристической инфраструктуры «Центр этнотуризма на Волге», который вошел в окружную инициативу Волжского федерального округа «Волжское путешествие».
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