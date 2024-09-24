Теракт в Крыму

Вадим Волченко в конце июля неожиданно оставил занимаемую должность без объяснения причин. Крымская прокуратура сообщила, что украинские спецслужбы готовили теракт в отношении бывшего министра и нашли посредника (который должен был передать взрывные устройства) и исполнителя.