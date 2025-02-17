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Предстоят жесткие переговоры

Предстоят жесткие переговоры

Сейчас предстоят жесткие переговоры США-Россия на тему мира на Украине. Почему жесткие? Потому что Трамп уже показал свою хитрую наглую американскую сущность, весь смысл которой сводится к фразе "Либо мир, либо я вам устрою".

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Эти переговоры пустая трата времени, хитровыделанные пиндосранцы, во главе с неадекватным Трампом, ни к чему положительному не приведут, тем более гейропа не хочет никакого мира, а стоит задача разрушить и уничтожить РОССИЮ....
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5 час.
Eduard
Что-то нужно Росмии забрать,Одесскую облать,Киевскую,чтонто черт с ним американцам дать во Львовской области)
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5 час.
Eduard
Нам надо то что нам надо,пусть не вся Украина,но основную часть.Если отдадут без боев,то всё подпищим!
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5 час.
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