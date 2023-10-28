Бизнесмен Илон Маск заявил о приближении Европы к гражданской войне

Страны Европы находятся на пути к гражданской войне. Такой комментарий оставил американский предприниматель Илон Маск к опубликованному в социальной сети X (бывший Twitter) видеоролику, на котором женщина-мигрант сожгла флаг Франции.
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