Дронница-2024. От техники к организации Фото: «Телеграм»-канал «Дронница». Быстрый беспилотный самолёт проскочил в зону работы средств РЭБ, но они ему не помешали – ни ориентации, ни трансляции с камеры видеоизображения, ни работе канала управления.
Дронница-2024. От техники к организации
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
ВС России снова ударили по Запорожью авиабомбами с УМПК, накрыв железнодорожную станцию ВС России снова ударили по Запорожью, и снова ФАБами с универсальным модулем планирования и коррекции. Предварительно поражена одна из железнодорожных станций. Об этом сообщают украинские ресурсы. Сегодня под утро ВС России нанесли удар по городу Запорожье на временно подконтрольной Киеву территории. Власти города сразу заявили, что удар наносился КАБами, но это не так, были применены ФАБы с УМПК. Сначала было заявлено о прилете семи бомб, потом их число дошло до тринадцати. Что именно было поражено, власти не сообщают, но, судя по заявлению «Укрзализныци», часть авиабомб отработала по железнодорожной станции «Запорожье-1». Какие разрушения не раскрывается, но есть повреждения вагонов и объявлено о задержке поездов. Между тем стало известно, что ночью российские дроны-камикадзе снова атаковали инфраструктурные и военные объекты на территории Украины. По данным украинского подполья, хорошо прилетело по городу Измаил в Одесской области. Судоремонтный завод и два погрузочных терминала были поражены в ходе ночной атаки российских беспилотников на Измаил. Что именно было накрыто ударом на заводе, не сообщается, но местные жители заявили о повторной детонации. Не исключено, что в одном из цехов был склад боеприпасов. Измаил сообщает... БПЛА поразили цели на территории 2-го и 3-го погрузрайонов порта (там были видны вспышки взрывов) и судоремонтного завода на улице Нахимова. — приводит РИА Новости слова координатора николаевского подполья Сергея Лебедева. Также были атакованы цели в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях. По данным Воздушных сил ВСУ, всего в течение ночи цели атаковали 22 российских дрона-камикадзе «Герань», из которых украинская ПВО «сбила» пятнадцать. Из остальных пять «просто упали», потому что на них воздействовала РЭБ, а куда делись еще два, сведений нет. При этом подчеркивается, что на земле повреждений нет.
Ответить
18 час.
Юрий Ильинов
Российская ПВО отразила новую массированную ночную атаку украинских беспилотников Новую массированную атаку на российские регионы предпринял Киев, в ночь на воскресенье атаковав сразу семь регионов. Об этом сообщают в Минобороны. Украинские вооруженные формирования провели одну из самых массированных атак беспилотниками за последнее время, российская ПВО в течение ночи сбила и перехватила 125 БПЛА самолетного типа. Более половины беспилотников атаковало Волгоградскую область, также досталось приграничным Брянской, Курской и Белгородской областям. Работала ПВО и над Краснодарским краем, в Воронежской и Ростовской областях. Три беспилотника было сбито над Азовским морем. 67 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 17 – над территорией Белгородской, 17 – над территорией Воронежской области, 18 – над территорией Ростовской области, по одному над территорией Брянской и Курской областей и Краснодарского края, 3 БПЛА над акваторией Азовского моря — говорится в сообщении военного ведомства. На данный момент известно, что наиболее сильно пострадала Воронежская область, где беспилотники ударили по жилым многоэтажкам в Воронеже. Имеются повреждения домов, а также автотранспорта. Местные сообщают, что боевые части дронов начинены шариками от подшипников. Кроме того, имеются возгорания в местах падения дронов. В Краснодарском крае поврежден дом и автомобиль, в Азовском районе Ростовской области загорелась трава после падения обломков БПЛА. В Волгоградской области тоже все обошлось загоревшейся сухой травой. Сообщений о повреждении каких-либо объектов нет, как и о пострадавших. По данным украинских ресурсов, Зеленский готовит новый массированный удар по России, планируя запустить более двухсот беспилотников. Пока набрать он такое количество не может, ВС России постоянно наносят удары по местам хранения БПЛА. Хорошо работает российская разведка, да и украинское подполье не спит.
Ответить
18 час.
Свежие комментарии