Юрий Ильинов

ВС России снова ударили по Запорожью авиабомбами с УМПК, накрыв железнодорожную станцию ВС России снова ударили по Запорожью, и снова ФАБами с универсальным модулем планирования и коррекции. Предварительно поражена одна из железнодорожных станций. Об этом сообщают украинские ресурсы. Сегодня под утро ВС России нанесли удар по городу Запорожье на временно подконтрольной Киеву территории. Власти города сразу заявили, что удар наносился КАБами, но это не так, были применены ФАБы с УМПК. Сначала было заявлено о прилете семи бомб, потом их число дошло до тринадцати. Что именно было поражено, власти не сообщают, но, судя по заявлению «Укрзализныци», часть авиабомб отработала по железнодорожной станции «Запорожье-1». Какие разрушения не раскрывается, но есть повреждения вагонов и объявлено о задержке поездов. Между тем стало известно, что ночью российские дроны-камикадзе снова атаковали инфраструктурные и военные объекты на территории Украины. По данным украинского подполья, хорошо прилетело по городу Измаил в Одесской области. Судоремонтный завод и два погрузочных терминала были поражены в ходе ночной атаки российских беспилотников на Измаил. Что именно было накрыто ударом на заводе, не сообщается, но местные жители заявили о повторной детонации. Не исключено, что в одном из цехов был склад боеприпасов. Измаил сообщает... БПЛА поразили цели на территории 2-го и 3-го погрузрайонов порта (там были видны вспышки взрывов) и судоремонтного завода на улице Нахимова. — приводит РИА Новости слова координатора николаевского подполья Сергея Лебедева. Также были атакованы цели в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях. По данным Воздушных сил ВСУ, всего в течение ночи цели атаковали 22 российских дрона-камикадзе «Герань», из которых украинская ПВО «сбила» пятнадцать. Из остальных пять «просто упали», потому что на них воздействовала РЭБ, а куда делись еще два, сведений нет. При этом подчеркивается, что на земле повреждений нет.