Столтенберг призвал страны НАТО не бояться победы Трампа на выборах президента США

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западным странам надо прекратить убеждать себя в том, что альянс не переживет второго президентского срока Дональда Трампа, если он сможет победить на выборах, – сообщает в пятницу, 19 июля, The Guardian.