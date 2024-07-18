Столтенберг призвал страны НАТО не бояться победы Трампа на выборах президента США

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западным странам надо прекратить убеждать себя в том, что альянс не переживет второго президентского срока Дональда Трампа, если он сможет победить на выборах, – сообщает в пятницу, 19 июля, The Guardian.
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