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Столтенберг призвал страны НАТО не бояться победы Трампа на выборах президента США

Столтенберг призвал страны НАТО не бояться победы Трампа на выборах президента США

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западным странам надо прекратить убеждать себя в том, что альянс не переживет второго президентского срока Дональда Трампа, если он сможет победить на выборах, – сообщает в пятницу, 19 июля, The Guardian.

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