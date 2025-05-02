Сила в правде
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Сила в правде

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Reuters: Ресурсная сделка США и Украины начнёт приносить доходы только через десятилетия

Reuters: Ресурсная сделка США и Украины начнёт приносить доходы только через десятилетия

Подписанное Соединёнными Штатами Америки и Украиной соглашение о совместной добыче полезных ископаемых начнёт приносить первые доходы только спустя десятилетия.

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