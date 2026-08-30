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Царьград

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Погоня за эликсиром бессмертия: Что скрывает гробница императора Шихуанди в Тибете

Погоня за эликсиром бессмертия: Что скрывает гробница императора Шихуанди в Тибете

Первый император Китая до конца своих дней искал эликсир вечной жизни. Это доказывают надписи на тибетских скалах и необычное убранство его мавзолея.

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