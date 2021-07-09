Левый патриотизм и либеральный капитализм в России: за кем будущее?

Русская веснаПолитикаЛевый патриотизм и либеральный капитализм в России: за кем будущее? У КПРФ Зюганова неплохая программа действий, адресованная на выборы, но неизвестно, как эту программу осуществить.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВМВладимир Моргунов"ПОБЕДА КОММУНИЗМА НЕИЗБЕЖНА"-СОБАЧЬЯ ЧУШЬ, КОТОРУЮ НАМ ВПИХИВАЛИ В МОЗГИ БОЛЕЕ СЕМИДЕСЯТИ ЛЕТ !!!Григорий ДавидянБред какой-то. КПРФ имеет такое же отношение к коммунизму, как морские свинки к Охотскому морю.Комментировать
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