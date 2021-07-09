Русская весна

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Левый патриотизм и либеральный капитализм в России: за кем будущее?

Левый патриотизм и либеральный капитализм в России: за кем будущее?

У КПРФ Зюганова неплохая программа действий, адресованная на выборы, но неизвестно, как эту программу осуществить.

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Владимир Моргунов
"ПОБЕДА КОММУНИЗМА НЕИЗБЕЖНА"-СОБАЧЬЯ ЧУШЬ, КОТОРУЮ НАМ ВПИХИВАЛИ В МОЗГИ БОЛЕЕ СЕМИДЕСЯТИ ЛЕТ !!!
Григорий Давидян
Бред какой-то. КПРФ имеет такое же отношение к коммунизму, как морские свинки к Охотскому морю.

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