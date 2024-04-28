Вокруг Исаакиевского собора пройдет крестный ход детей

Он состоится в воскресенье, 28 апреля Ученики православных гимназий и воскресных школ Петербурга проведут крестный ход вокруг Исаакиевского собора по случаю праздника Входа Господня в Иерусалим, который также называют Вербным воскресеньем.
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