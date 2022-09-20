«Известия» показали работу ЗРК «Оса» по украинским боевикам

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» полностью контролирует воздушное пространство над Донбассом, кадры работы расчета, который способен сбивать цели на высоте от 50 м до 5 км, показал военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 20 сентября.