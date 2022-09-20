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«Известия» показали работу ЗРК «Оса» по украинским боевикам

«Известия» показали работу ЗРК «Оса» по украинским боевикам

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» полностью контролирует воздушное пространство над Донбассом, кадры работы расчета, который способен сбивать цели на высоте от 50 м до 5 км, показал военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 20 сентября.

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