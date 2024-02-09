Сын нового главкома ВСУ Сырского живет в Сиднее и любит посещать ночные клубы

Стало известно о местонахождении сына нового главкома ВСУ Александра Сырского Антона. Из сведений, опубликованный не его личной странице в социальной сети «ВКонтакте», можно сделать вывод, что он живет в Австралии, где нередко посещает ночные клубы и увеселительные мероприятия.