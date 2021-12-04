Кинокритики назваи Камбербэтча и Леди Гагу лучшими актерами года

Ассоциация кинокритиков Нью-Йорка объявила лауреатов своей премии за 2021 год. В номинации "лучший фильм" победу неожиданно одержала японская драма под названием "Сядь за руль моей машины", основанная на рассказе Мураками "Мужчины без женщин".