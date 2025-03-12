В России могут запретить рекламу магических услуг

Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму Глава комитета Госдумы по защите семьи и уроженка Алтайского края Нина Останина объявила, что в ГД вносят законопроект о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг.
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