Футбол под открытым небом: матч «быков» с Оренбургом покажут в амфитеатре парка Галицкого

Футбол под открытым небом: матч «быков» с Оренбургом покажут в амфитеатре парка ГалицкогоБолельщики «быков» смогут вместе посмотреть игру команды в амфитеатре парка Галицкого.
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