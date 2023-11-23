Тепловая волна из Азии угрожает климату Якутии

МОСКВА, 23 ноября, ФедералПресс. На выступлении G20 Владимир Путин рассказал о важности заботы о природе и необходимости решения климатических проблем, в том числе снижения углеродного выброса к 2060 году за счет «зеленой» и атомной энергии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии