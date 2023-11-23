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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Тепловая волна из Азии угрожает климату Якутии

Тепловая волна из Азии угрожает климату Якутии

МОСКВА, 23 ноября, ФедералПресс. На выступлении G20 Владимир Путин рассказал о важности заботы о природе и необходимости решения климатических проблем, в том числе снижения углеродного выброса к 2060 году за счет «зеленой» и атомной энергии.

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