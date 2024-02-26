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Идеальная Россия глазами Госдепа

Идеальная Россия глазами Госдепа

Короче, недовольна нами тётя Вика - майданная булочка. Оказывается, она иначе представляла себе наше поведение.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Помню вику когда она у нас работала на траулере матросом уже тогда кидалась на всех подряд. Но ей объяснили что русские моряки идут в море работать а не веселиься.
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1 час.
СА
Сергей Андросов
Эта мокрица ещё что то хочет?
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1 час.
ОЛ
Ольга Левенкова
как теперь жить-то,амеры нами не довольны,ах,ах,белый господин сердится вот же ужас,ужас
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1 час.

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