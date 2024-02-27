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Врачи уже учат Байдана просто держаться на ногах. Прогнозы худшие

Врачи уже учат Байдана просто держаться на ногах. Прогнозы худшие

Для США вопросы стратегической стабильности, грубо говоря, сводятся к одному: чтобы им, находящимся на другом конце света, ничего такого на голову не прилетело с неба или из космоса.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Однако.
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Владислав Владислав
Наглоскунское закулисье руководит Байденом.
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