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Подоляка говорит об "оглушительных поражениях ВСУ на Южном Донбассе": "Мне нравится"

Подоляка говорит об "оглушительных поражениях ВСУ на Южном Донбассе": "Мне нравится"

Продвижение ВС России на территории, как выражается Юрий Подоляка, Южного Донбасса, привело к тому, что уже и украинская пропаганда говорит о сложном положении.

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