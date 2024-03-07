РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Shot: Глава ФПБК Бородин требует признать Пугачеву иноагентом после конфликта с Михайловым

Shot: Глава ФПБК Бородин требует признать Пугачеву иноагентом после конфликта с Михайловым

По сообщению Telegram-канала Shot, певицу Аллу Пугачеву потребовали признать иноагентом после того, как она выступила со скандальным заявлением о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».

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