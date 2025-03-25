Шесть человек, включая трех сотрудников СМИ, погибли в ЛНР при обстреле ВСУ

От прицельного удара ракетами HIMARS погибли военкор "Известий", оператор и водитель съемочной группы телеканала "Звезда" В результате обстрела Кременского муниципального округа ЛНР со стороны ВСУ погибли шесть человек, включая трех сотрудников федеральных СМИ.
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