«Ъ» рассказал, на каких реальных событиях основан известный мюзикл «Чикаго»

В пьесе и фильме «Чикаго» заложены события из реального времени, сообщает российское издание «Ъ». История мюзикла начинается с американки по имени Белва Обербек, которая в 1917 году познакомилась с 55-летним Уильямом Гертнером в городе Чикаго.