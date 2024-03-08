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«Ъ» рассказал, на каких реальных событиях основан известный мюзикл «Чикаго»

«Ъ» рассказал, на каких реальных событиях основан известный мюзикл «Чикаго»

В пьесе и фильме «Чикаго» заложены события из реального времени, сообщает российское издание «Ъ». История мюзикла начинается с американки по имени Белва Обербек, которая в 1917 году познакомилась с 55-летним Уильямом Гертнером в городе Чикаго.

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