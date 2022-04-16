В Екатеринбурге экс-сотрудник уголовного розыска обвиняется в ряде преступлений

Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника уголовного розыска отдела полиции № 15 УМВД по городу Екатеринбургу.
Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника уголовного розыска отдела полиции № 15 УМВД по городу Екатеринбургу.
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