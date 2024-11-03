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Третий год СВО, а проблемы всё те же: Онуфриенко поднял неудобные вопросы

Третий год СВО, а проблемы всё те же: Онуфриенко поднял неудобные вопросы

Эксперт Михаил Онуфриенко уверен, что русский ВПК тяжело справляется с производством нужного фронту. И происходит это на третий год СВО: эксперт поднял неудобные вопросы.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Вот это в не сомнений : &quot;Ещё одной проблемой в России является коррупция, ( что) мешает эффективно снабжать русскую армию&quot;.  А ведь расследования идут только по совершенно наглым &quot;беспредельным&quot; случаям воровства. А сколько еще воруют &quot;по мелочам&quot;. Но тогда включается &quot;круговая порука&quot; и нежелание портить &quot;честь мундира&quot;. Почему то думаю, что вреда от повсеместного мелкого воровства как бы не больше, чем от громких воровских скандалов. И Путин ничего сделать не может. Он сам в течение срока своего правления создал среду, в которой коррупция и кумовство стало обычным явлением. Буквально на бытовом чиновничьем уровне.
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