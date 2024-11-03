Третий год СВО, а проблемы всё те же: Онуфриенко поднял неудобные вопросы

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Василий Васильев

Вот это в не сомнений : "Ещё одной проблемой в России является коррупция, ( что) мешает эффективно снабжать русскую армию". А ведь расследования идут только по совершенно наглым "беспредельным" случаям воровства. А сколько еще воруют "по мелочам". Но тогда включается "круговая порука" и нежелание портить "честь мундира". Почему то думаю, что вреда от повсеместного мелкого воровства как бы не больше, чем от громких воровских скандалов. И Путин ничего сделать не может. Он сам в течение срока своего правления создал среду, в которой коррупция и кумовство стало обычным явлением. Буквально на бытовом чиновничьем уровне.