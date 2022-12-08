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«Сборная Португалии? Без Роналду они, кажется, лучше играют». Российские биатлонисты рассказали о том, как смотрят ЧМ-2022 по футболу

Российские биатлонисты рассказали о том, как смотрят чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре. «Не сказал бы, что я больше всех смотрю футбол.

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