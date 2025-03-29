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Царьград

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"Русал" планирует добычу бокситов в Сьерра-Леоне: переговоры продолжаются

"Русал" планирует добычу бокситов в Сьерра-Леоне: переговоры продолжаются

Компания "Русал" рассматривает возможности добычи бокситов в Сьерра-Леоне. Посол Мохамед Йонгаво отметил заинтересованность в сотрудничестве и необходимость решения юридических вопросов.

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