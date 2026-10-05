За Волгой от столицы: как устроен рынок жилья Верхнеуслонского района

Почти весь ввод жилья в Верхнеуслонском районе приходится на частные дома, тогда как многоквартирное строительство сосредоточено лишь в нескольких точках.
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Прекратить многоэтажное строительство, максимум 2-х этажное. Землю в пожизненную аренду бесплатно (потом страховку как в СССР). К посёлкам дороги, воду, канализацию (можно септики, пример ГДР 60-х) и электричество (и отопление и на нужды). Громадная экономия как при строительстве так и в обслуживании. Барыги своими человейниками уничтожили весь уклад жизни людей, начали звереть (говорят обезьяны развиваются интеллектуально, но кажется наоборот, человек опускается на их уровень). Где умный архитектор, который докажет власти всю пагубность политики "только бизнес" и враньё "газпром достояние народа"