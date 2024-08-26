Защитник «Зенита» Эракович раскрыл смысл поцелуя в лоб от главного тренера «Спартака»

Футболист также извинился за жёлтые карточки Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович проявил необычную поддержку к защитнику «Зенита» Страхине Эраковичу, поцеловав его в лоб во время матча шестого тура РПЛ.
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