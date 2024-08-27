Ученые выявили превышение трития в воде в Приморье после сбросов с "Фукусимы-1"

Приморские ученые выявили повышенное содержание трития в пробах морской воды. Они были отобрали в дальневосточных морях во время экспедиции по мониторингу радиологической безопасности после сбросов воды с японской АЭС «Фукусима-1».
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