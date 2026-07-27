Турпоток в Крыму в июле резко снизился: отели снижают цены, брони массово отменяют

В июле турпоток в Крым сократился на 30–60 % по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года. При этом эксперты подчёркивают: не стоит смешивать показатели всего летнего сезона и динамику именно июля — негативный тренд начал формироваться ещё в июне.