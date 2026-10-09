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Владимир Быстров: «Не верю, что «Локомотив» может вылететь, хотя мы уже видели пример «Динамо». Вопрос к Ротенбергу и Галактионову, как они собираются вылезать из этой ямы»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о ситуации в « Локомотиве ».  Команда Михаила Галактионова занимает 14-е место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ , набрав 7 очков после 9 туров.

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