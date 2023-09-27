Владельцы лимитированной версии Cyberpunk 2077 Xbox One X все еще ждут возврата денег з...

Владельцы лимитированной версии Cyberpunk 2077 Xbox One X все еще ждут возврата денег за DLCТри года назад CD Projekt Red и Microsoft совместно работали над ограниченным выпуском Xbox One X на тему Cyberpunk 2077, который среди преимуществ предлагал “первое будущее расширение игры”.
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