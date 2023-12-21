Газета.ру
Единое пособие получают более 70 тыс. детей мобилизованных россиян

Более 70 тыс. детей мобилизованных россиян получают единое пособие. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков, слова которого передает ТАСС.

