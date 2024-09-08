Приключения и осенние чудеса: гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября

Вселенная готовит множество сюрпризов для знаков зодиака на предстоящую неделю. Для одних это будет период романтических приключений, а для других — время возможностей и открытий в профессиональной и финансовой сферах.
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