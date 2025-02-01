Линдси Лохан впервые поделилась фотографиями сына

38-летняя Линдси Лохан впервые показала поклонникам фотографии своего годовалого сына Луая. Актриса опубликовала в соцсетях серию снимков, на которых мальчик запечатлен вместе с ней и с его отцом, 36-летним арабским финансистом Бадером Шаммасом.
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