Линдси Лохан впервые поделилась фотографиями сына

38-летняя Линдси Лохан впервые показала поклонникам фотографии своего годовалого сына Луая. Актриса опубликовала в соцсетях серию снимков, на которых мальчик запечатлен вместе с ней и с его отцом, 36-летним арабским финансистом Бадером Шаммасом.