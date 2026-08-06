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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Испанская синхронистка Ожогина после трех поражений своей команды от России: «Тренер сказал, что хет-трик из серебряных медалей – тоже успех, просто нужно научиться его принимать»

Испанская синхронистка Алиса Ожогина  высказалась о поражениях своей команды от сборной России на чемпионате Европы в Париже.

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