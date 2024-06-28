Министр обороны Боливии связал попытку госпереворота с визитом президента Луиса Арсе в Россию

Президент Боливии Луис Арсе посетил Россию, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что могло вызвать недовольство у некоторых зарубежных стран и стать одним из факторов, приведших к попытке государственного переворота в Боливии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии