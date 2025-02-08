Политика как он...
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Политика как она есть

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Суд заблокировал решение Трампа отправить в отпуск сотрудников USAID

Суд заблокировал решение Трампа отправить в отпуск сотрудников USAID

Федеральный судья Карл Дж. Николс временно заблокировал распоряжение президента США Дональда Трампа об отправке в административный отпуск двух тысяч сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID).

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