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Исследование Science: Каждый пятый человек на планете оказался под угрозой из-за ядовитых металлов в почве

Исследование Science: Каждый пятый человек на планете оказался под угрозой из-за ядовитых металлов в почве

Учёные бьют тревогу: почти 20% сельскохозяйственных земель мира заражены тяжёлыми металлами, которые проникают в пищу, воду и в итоге — в организм человека, при этом наиболее уязвимыми регионами стали Азия, части Европы и Латинской Америки.

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