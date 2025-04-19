Исследование Science: Каждый пятый человек на планете оказался под угрозой из-за ядовитых металлов в почве

Учёные бьют тревогу: почти 20% сельскохозяйственных земель мира заражены тяжёлыми металлами, которые проникают в пищу, воду и в итоге — в организм человека, при этом наиболее уязвимыми регионами стали Азия, части Европы и Латинской Америки.