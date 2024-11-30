Около больницы для душевнобольных в Рязани снесут здание общепита

Второй кассационный суд общей юрисдикции принял решение о строительстве заведения общественного питания у объекта культурного наследия «Больница для душевнобольных Рязанского Губернского Земства при селе Голенчино».
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