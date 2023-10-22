В Тамбовской области будут судить водителя, устроившего пьяное ДТП с двумя пострадавшими

В Инжавинском округе 32-летнего местного жителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения (п.
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