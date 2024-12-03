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Закон и Порядок

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В Госдуме захотели запретить россиянам курить на ходу

В Госдуме захотели запретить россиянам курить на ходу

(у Госдумы других дел что ли не осталось, кроме как идиотизмом заниматься?) ---------------------------------------------------------------------------------- В Госдуме предложили запретить россиянам курить на ходу.

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Комментарии
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андрей картаев
интересно фамилия хамитов от слова  хам
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20 час.
А
Александр
А пукать можно?
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20 час.
МД
Михаил Дементьев
тарифы и цены думы не касаются?
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20 час.

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