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Стали известны детали переговоров Путина и Лукашенко

Стали известны детали переговоров Путина и Лукашенко

Россия и Белоруссия, сплотившись с союзниками, вместе сумеют преодолеть санкционное давление Запада. Об этом заявил 11 марта белорусский президент Александр Лукашенко в Кремле на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает "БелТА".

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