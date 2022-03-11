Стали известны детали переговоров Путина и Лукашенко

Россия и Белоруссия, сплотившись с союзниками, вместе сумеют преодолеть санкционное давление Запада. Об этом заявил 11 марта белорусский президент Александр Лукашенко в Кремле на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает "БелТА".