Песков — о ситуации с Ил-76: о каких-либо поручениях президента говорить рано

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что к настоящему моменту рано говорить о каких-либо поручениях президента России Владимира Путина в связи с крушением самолёта Ил-76 в Белгородской области.
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