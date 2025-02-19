Карельские депутаты поддержали законопроект о льготном тарифе на вывоз мусора

Министр природных ресурсов и экологии Янина Свидская пояснила, в чем его важность. 18 февраля Комитет по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Законодательного собрания Карелии рассмотрел проект закона о льготном тарифе в области обращения с ТКО.